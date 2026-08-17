Canicola asfissiante: «Vietiamo il lavoro all'esterno e nei locali non climatizzati»

Già nel 2022 e 2023 l’MPS aveva avanzato proposte simili, tutte respinte, per subordinare il profitto alla tutela della salute pubblica. Secondo il movimento, i dati climatici degli ultimi anni mostrano un aumento costante delle temperature estive, con un incremento significativo di giorni e notti tropicali (oltre 30°C di giorno e 20°C di notte). Dal 2003, le giornate tropicali sono triplicate, mentre le notti tropicali sono quadruplicate rispetto ai decenni precedenti.