Felicità per lo schermo originale, «ma resta ampio margine di miglioramento»

I promotori e firmatari della petizione confermano la loro vigilanza sul progetto di sviluppo, con particolare attenzione all’eventuale coinvolgimento di studi e professionisti che in passato hanno mostrato scarsa considerazione per l’iniziativa. Auspicano inoltre che la figura di accompagnamento venga scelta secondo criteri che garantiscano rispetto e conoscenza dell’esistente, assicurando coerenza e integrità nella continuità del progetto avviato in Piazza Grande nel 1971 e sviluppatosi nel tempo.