Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro

Il bilancio attuale è di 9 capi uccisi, 5 feriti durante la fuga e 11 dispersi. L’esasperazione di Igor e Ramona Pongelli, gli allevatori colpiti, emerge chiaramente dalle loro parole: «Chiediamo di essere ascoltati, di sapere quali misure concrete dobbiamo adottare per proteggere le nostre 142 capre. E chiediamo che qualcuno ci dica cosa dobbiamo fare prima che accada di nuovo. Non vogliamo aspettare la prossima strage per parlarne ancora. Ieri non abbiamo perso soltanto delle capre. Abbiamo perso una parte del nostro lavoro, dei nostri sacrifici e della nostra serenità.»