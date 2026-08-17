Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro
Attualmente ne risultano 9 uccise, 5 ferite e 11 disperse.
Attualmente ne risultano 9 uccise, 5 ferite e 11 disperse.
RIVERA - Un lupo ha attaccato un gregge di capre sul Monte Tamaro, nella zona dell’Alpe Foppa, compiendo una razzia nel pomeriggio di sabato.
Il bilancio attuale è di 9 capi uccisi, 5 feriti durante la fuga e 11 dispersi. L’esasperazione di Igor e Ramona Pongelli, gli allevatori colpiti, emerge chiaramente dalle loro parole: «Chiediamo di essere ascoltati, di sapere quali misure concrete dobbiamo adottare per proteggere le nostre 142 capre. E chiediamo che qualcuno ci dica cosa dobbiamo fare prima che accada di nuovo. Non vogliamo aspettare la prossima strage per parlarne ancora. Ieri non abbiamo perso soltanto delle capre. Abbiamo perso una parte del nostro lavoro, dei nostri sacrifici e della nostra serenità.»
La convivenza con il predatore, se così si può chiamare, si fa sempre più difficile, come sottolineano gli allevatori: «La convivenza dovrebbe significare trovare un equilibrio tra la presenza del predatore e quella di chi vive e lavora sulla montagna. Ma quando un predatore arriva in pieno giorno e riesce a provocare una strage, quando ci ritroviamo a contare gli animali morti e a cercare quelli che mancano, allora bisogna avere il coraggio di chiedersi: questo sistema sta davvero funzionando?»
Intanto proseguono le ricerche delle capre disperse, nella speranza di ritrovarle ancora in buona salute.