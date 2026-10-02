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Arriva l'uomo che guarisce tutte le malattie: il video

Polemiche per un evento che si terrà nel Moesano. L'associazione MGR: «Non si può vendere un seminario con queste promesse». Ma il relatore non ritratta.
Arriva l'uomo che guarisce tutte le malattie: il video
Arriva l'uomo che guarisce tutte le malattie: il video
tio.ch
di Patrick ManciniGiornalista
Arriva l'uomo che guarisce tutte le malattie: il video
Polemiche per un evento che si terrà nel Moesano. L'associazione MGR: «Non si può vendere un seminario con queste promesse». Ma il relatore non ritratta.

GRONO - La medicina della nuova era. Il libro rivoluzionario che permetterà di guarire definitivamente da ogni malattia senza l'utilizzo di farmaci o trattamenti naturali. Suona come una promessa "miracolosa" il contenuto del seminario che si terrà a Grono (dapprima era previsto a Cama) sabato 3 e domenica 4 ottobre.

«Schifata»
L'approccio del relatore, Oscar Citro, italiano che vive a Tenerife, è tanto azzardato che diverse persone di fronte alla locandina si sono infuriate. «Sono schifata – sostiene Fiorella, affetta da una malattia rara –. È vergognoso che si promuova un evento con parole simili».

False speranze
«Non si può vendere un seminario in questo modo – dice Beatrice Reimann, coordinatrice dell'Associazione Malattie Genetiche Rare –. Alcuni metodi illustrati nel corso, come ad esempio la kinesiologia, sono sicuramente validi. Ma non si possono fare promesse del genere quando si sa che c'è gente che soffre e che non guarirà mai. Nel testo di presentazione del seminario si esclude addirittura il rischio di recidiva dopo la guarigione. Si danno false speranze. È da irresponsabili».

L'intervista
Costo del seminario? 170 franchi, con un acconto di 70 franchi.

Cerchiamo di contattare Citro. E lui si dimostra molto disponibile. Lo intervistiamo tramite videochiamata. «Capisco i vostri dubbi – esordisce –. Si vede che non avete letto il mio libro».

D'accordo. La questione delle energie, dei blocchi interiori e dei conflitti è sicuramente importante. E si sa che il lato emotivo ha un peso enorme sullo stato di salute di una persona. Ma qui si parla di guarigione da tutti i mali. Senza possibilità di recidiva. Come la mettiamo con chi ha un tumore allo stadio terminale? O con chi si trova in sedia a rotelle a causa di una malattia degenerativa?

«Solo chi non si è fidato non è guarito»
«Da me sono venute complessivamente 20'000 persone – afferma Citro –. Sono guarite tutte. Solo chi non si è fidato non è guarito. Se i miei risultati sono questi, perché dovrei nasconderli? I fattori interiori, psicologici ed emotivi hanno un peso sulle malattie. Gli agenti esterni sono concause. Se sto vivendo un conflitto interiore che mi toglie energie, è normale che una malattia possa avere la meglio».

Il peso dei blocchi energetici
Poi Citro torna a parlare della sua teoria. «Si risolve il conflitto. Si opera il cambiamento a livello energetico. E si guarisce. Io non sono speciale. Tutti possono fare quello che faccio io. Certe risorse le abbiamo tutti. Non ci rendiamo conto del peso che hanno certi blocchi energetici che ci portiamo dietro. Col mio metodo ho guarito anche malati terminali».

Il grosso problema
Lo facciamo riflettere su questo continuo assolutizzare. È proprio quello a irritare. Perché nessuna delle persone che ci ha contattato mette in dubbio il peso dei blocchi emotivi sulla salute. Citro a quel punto diventa più possibilista. «Magari ci sono casistiche che non possono guarire. Può essere. Non mi è ancora capitato», conclude.



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