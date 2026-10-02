Arriva l'uomo che guarisce tutte le malattie: il video

«Solo chi non si è fidato non è guarito»

«Da me sono venute complessivamente 20'000 persone – afferma Citro –. Sono guarite tutte. Solo chi non si è fidato non è guarito. Se i miei risultati sono questi, perché dovrei nasconderli? I fattori interiori, psicologici ed emotivi hanno un peso sulle malattie. Gli agenti esterni sono concause. Se sto vivendo un conflitto interiore che mi toglie energie, è normale che una malattia possa avere la meglio».