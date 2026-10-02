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I vecchi occhiali in cambio di un check-up visivo gratuito

Una raccolta solidale dei vecchi occhiali promossa dagli ottici ticinesi offre un esame della vista gratuito e la possibilità di vincere premi.
I vecchi occhiali in cambio di un check-up visivo gratuito
Despoit
di Cronaca Ticino
I vecchi occhiali in cambio di un check-up visivo gratuito
Una raccolta solidale dei vecchi occhiali promossa dagli ottici ticinesi offre un esame della vista gratuito e la possibilità di vincere premi.

LUGANO - Un vecchio paio di occhiali da destinare alla beneficenza, in cambio di un buono per un check-up visivo gratuito e della possibilità di partecipare a un concorso a premi. È l'iniziativa con cui l'Associazione degli Ottici del Canton Ticino (AOT) celebra i suoi 60 anni, coinvolgendo per tutto il mese di ottobre la popolazione della Svizzera italiana.

Chi ha degli occhiali che non utilizza più può consegnarli in uno dei 15 negozi aderenti alla campagna. Le montature raccolte saranno destinate alla beneficenza. A chi partecipa - oltre alla consegna di un buono per un esame visivo gratuito - sarà offerta la possibilità di prendere parte al concorso a premi organizzato dall'AOT con il sostegno dei partner del progetto.

L'iniziativa accompagna un anniversario che risale all'ottobre del 1966, quando venne fondata l'Associazione degli Ottici del Canton Ticino con l'obiettivo di riunire e rappresentare la categoria professionale. Oggi l'AOT conta più di 20 negozi nella Svizzera italiana e oltre 60 membri tra ottici e optometristi.

Tra le attività dell'associazione figurano la rappresentanza professionale, il dialogo con le istituzioni, la collaborazione con le aziende del settore e la formazione. Nell'AOT operano docenti, capoperiti, periti d'esame e professionisti impegnati nella formazione degli apprendisti ottici.

Grazie alla collaborazione con VBAO/AFPO, i corsi interaziendali per gli Ottici AFC sono stati strutturati anche in Ticino, consentendo agli apprendisti della Svizzera italiana di svolgere sul territorio una parte della propria formazione. L'associazione organizza inoltre giornate di porte aperte e attività di orientamento rivolte ai giovani, oltre alla tradizionale cerimonia di consegna dei diplomi agli Ottici AFC al termine del percorso formativo.

Dove portare i vecchi occhiali?
I punti di raccolta sono:
Luminé Ottica+Optometria – Biasca
Ottica Forni – Biasca
Ottica Cocchi – Bellinzona
Ottica Lepori – Bellinzona
Bistoletti Ottica+Optometria – Lugano
Ottica Cocchi&Brughera – Lugano
Ottico Michel – Lugano
Piccolo Principe – Lugano
Ceresa Ottica – Lugano
Ottica Vicari – Lugano
Ottica Reichmuth – Locarno
Casa dell’Ottica – Locarno
L’Ottico – Losone
Lisi studio ottico – Stabio
Ottica Lepori – Grono (GR)

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