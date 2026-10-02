I vecchi occhiali in cambio di un check-up visivo gratuito

Chi ha degli occhiali che non utilizza più può consegnarli in uno dei 15 negozi aderenti alla campagna. Le montature raccolte saranno destinate alla beneficenza. A chi partecipa - oltre alla consegna di un buono per un esame visivo gratuito - sarà offerta la possibilità di prendere parte al concorso a premi organizzato dall'AOT con il sostegno dei partner del progetto.