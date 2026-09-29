«The Vad Vuc 1, Trump 0»

La vicenda è venuta a galla una settimana fa ed è stata così riassunta da Cerno e compagni: «Ci è stato segnalato che il nostro ultimo disco è completamente sparito da tutte le piattaforme e stores digitali. Abbiamo indagato e abbiamo scoperto che il nostro distributore americano non ha gradito l'inserimento (di pochi secondi) della voce di Mr. President Donald Trump che dichiarava in modo sobrio che avrebbe "spazzato via un'intera civiltà". Affaire à suivre... cercheremo di ripristinare l'album il prima possibile. Sorry raga. Portate pazienza».