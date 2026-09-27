Icardi, patente sospesa fino al... 2099
Il caso è nato da un video pubblicato sui social dalla compagna China Suárez. L'attaccante... attacca le autorità argentine: «Pensate piuttosto a riparare le strade».
BUENOS AIRES - Mauro Icardi non potrà mettersi al volante in Argentina, almeno per il momento. Le autorità della provincia di Buenos Aires hanno disposto nei confronti del 33enne un provvedimento che, secondo quanto comunicato, resterà valido fino al 1° gennaio 2099.
Il caso è nato da un video pubblicato sui social dalla compagna China Suárez. Nelle immagini Icardi è alla guida di un'auto, mentre Suárez si slaccia la cintura di sicurezza e si sporge fuori dal finestrino. Il filmato si è rapidamente diffuso online, attirando l'attenzione delle autorità.
Il Ministero dei Trasporti ha quindi verificato la situazione di Icardi, constatando che la sua patente argentina risultava scaduta. «Per questo motivo abbiamo disposto la sua sospensione provvisoria della guida», ha comunicato l'autorità. Il calciatore dovrà inoltre sottoporsi a una verifica della propria idoneità alla guida.
Icardi ha però contestato il provvedimento su Instagram, sostenendo di possedere una patente italiana valida fino al 2029 e di non avere più quella argentina, che a suo dire deve essere restituita al momento della conversione in una patente europea.
Il calciatore ha inoltre parlato di «persecuzione» e criticato le autorità: «Pensate piuttosto a riparare le strade per migliorare il traffico nel nostro Paese, invece di perdere tempo con tweet e lamentele. Smettete di mentire alla gente e lavorate finalmente».