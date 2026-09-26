Arrivano a Fiuggi per il concorso di bellezza, ma non c'è nulla
Circa 150 le adesioni. Una cinquantenne residente a Roma è stata denunciata per truffa.
FIUGGI - FIUGGI - Erano arrivate da diverse regioni italiane convinte di partecipare a un concorso di bellezza di rilevanza nazionale. Una volta a Fiuggi, però, le famiglie hanno scoperto che la manifestazione non era stata organizzata. La Polizia di Stato ha denunciato per truffa una cinquantenne residente a Roma, indicata come organizzatrice.
Circa 150 persone avevano aderito al concorso e diverse decine di famiglie avevano raggiunto la città termale dopo aver versato le quote richieste, che comprendevano anche il soggiorno. Sul posto non hanno trovato alcuna manifestazione, struttura predisposta o programma concretamente realizzato. L'intervento degli agenti del commissariato di Fiuggi è scattato dopo una controversia verbale tra i partecipanti.
Secondo la ricostruzione della Polizia, il concorso era stato inizialmente programmato in altre località e la sede sarebbe poi stata modificata più volte, con motivazioni diverse. Solo successivamente Fiuggi sarebbe stata indicata come destinazione definitiva.
Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire, secondo l'ipotesi investigativa, un meccanismo attraverso il quale l'organizzatrice avrebbe raccolto adesioni e relative quote senza poi assicurare lo svolgimento del concorso. La cinquantenne è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Frosinone. È stato inoltre avviato l'iter per l'emissione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Fiuggi.