Arrivano a Fiuggi per il concorso di bellezza, ma non c'è nulla

Secondo la ricostruzione della Polizia, il concorso era stato inizialmente programmato in altre località e la sede sarebbe poi stata modificata più volte, con motivazioni diverse. Solo successivamente Fiuggi sarebbe stata indicata come destinazione definitiva.

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire, secondo l'ipotesi investigativa, un meccanismo attraverso il quale l'organizzatrice avrebbe raccolto adesioni e relative quote senza poi assicurare lo svolgimento del concorso. La cinquantenne è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Frosinone. È stato inoltre avviato l'iter per l'emissione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Fiuggi.