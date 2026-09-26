Sopravvissuto dieci giorni in un tunnel: «Voglio aiutare a ricostruire»

Maharjan, padre di due figli, era tra le centinaia di lavoratori impiegati nei progetti idroelettrici travolti dalle acque nella regione di Rasuwa. Durante i giorni trascorsi nel tunnel è riuscito a raggiungere un piano superiore e a resistere bevendo acqua. Il 4 settembre ha sentito delle voci e, dopo aver gridato, ha ricevuto risposta dai soccorritori. È stato infine evacuato in elicottero.

Le alluvioni, provocate dal collasso di un ghiacciaio vicino al confine tra Cina e Nepal, hanno causato oltre 1.400 morti, soprattutto in Nepal. Più di 5.000 persone risultano ancora disperse, tra cui oltre 800 lavoratori dei progetti idroelettrici. Il governo stima in 4,8 miliardi di dollari i costi della ricostruzione.