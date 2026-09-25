L'estate non è ancora finita, in Svizzera temperature fino a 30 gradi

«Valori tra i 25 e i 27 gradi a fine settembre sono decisamente notevoli», ha dichiarato martedi il meteorologo Peter Wick. Il mese, del resto, è già stato molto soleggiato, da molto a estremamente secco e con temperature di tre-cinque gradi superiori alla media. Da qui la conclusione di Wick: «Quindi l'estate non sta tornando davvero, è ancora qui».