L'estate non è ancora finita, in Svizzera temperature fino a 30 gradi
In Portogallo e Spagna le temperature potranno raggiungere i 40 gradi. Questa fase di caldo eccezionale si protrarrà fino ai primi giorni di ottobre.
Nei prossimi giorni, gran parte dell'Europa sarà interessata da un caldo eccezionale per la fine di settembre. In Svizzera le massime potranno raggiungere i 30 gradi Celsius, mentre in Spagna e Portogallo si potranno toccare i 40 gradi.
All'origine di questa fase insolitamente calda c'è un forte sistema di alta pressione formatosi su gran parte del continente, affiancato da una zona di bassa pressione sull'Atlantico settentrionale.
Tra i due sistemi, aria calda proveniente dal Nord Africa e dal Mediterraneo si sta spostando verso nord. In gran parte dell'Europa occidentale, centrale e settentrionale, i valori risultano così di 10-14 gradi superiori alla media di lungo periodo per questo periodo dell'anno. Si prevede che questa situazione persista fino ai primi giorni di ottobre.
In Svizzera punte fino a 30 gradi
L'ondata di caldo coinvolgerà anche la Svizzera, dove le temperature più elevate sono attese domenica. Nella regione di Basilea si potranno raggiungere punte fino a 30 gradi Celsius.
«Valori tra i 25 e i 27 gradi a fine settembre sono decisamente notevoli», ha dichiarato martedi il meteorologo Peter Wick. Il mese, del resto, è già stato molto soleggiato, da molto a estremamente secco e con temperature di tre-cinque gradi superiori alla media. Da qui la conclusione di Wick: «Quindi l'estate non sta tornando davvero, è ancora qui».
La situazione è invece molto diversa nell'Europa occidentale. Tra il sistema di bassa pressione sull'Atlantico e quello di alta pressione sul continente sta affluendo aria molto umida. Dall'Irlanda occidentale alla Scozia, fino alla Norvegia sudoccidentale, entro l'inizio di ottobre sono possibili precipitazioni superiori ai 150 millimetri.
Il caldo più intenso nella penisola iberica
Le temperature più elevate sono però previste nella penisola iberica. Nella Spagna centrale e meridionale, così come in Portogallo, le massime supereranno i 35 gradi Celsius fino a sabato, con punte locali che potrebbero raggiungere i 40 gradi. A peggiorare la situazione, una massa d'aria estremamente secca. Il caldo si estenderà anche alla Francia: sono previste temperature fino a 36 gradi nel sud e intorno ai 35 gradi nella Francia centrale.
A partire dal fine settimana, l'aria calda si sposterà ulteriormente verso nord-est. In Germania sono previste temperature tra i 27 e i 29 gradi Celsius, mentre nell'Italia settentrionale e nei Balcani si attesteranno tra i 28 e i 30 gradi Celsius.