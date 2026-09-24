Studiare per anni (e anni), per poi finire in “diso”

Secondo quest'ultimo, dal 2023 i disoccupati con un titolo universitario o di una scuola universitaria professionale registrano un aumento «considerevole e piuttosto inarrestabile». Lo rileva Michael Siegenthaler, responsabile della ricerca sul mercato del lavoro al KOF.

Fino a tre anni fa la curva dei laureati senza lavoro seguiva quella degli altri gruppi. Poi, a un certo punto, si è staccata in maniera netta e inesorabile. I settori più colpiti sono l'informatica e la comunicazione, le banche e le assicurazioni, i servizi scientifici e tecnici.