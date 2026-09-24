SONDAGGIO TAMEDIA
Iniziativa sulla neutralità, iniziativa sull'alimentazione: come avete votato?
Fateci sapere le vostre preferenze, partecipando al sondaggio di 20 minuti e Tamedia.
Archivio Ti-Press / Benedetto Galli
Iniziativa sulla neutralità, iniziativa sull'alimentazione: come avete votato?
Fateci sapere le vostre preferenze, partecipando al sondaggio di 20 minuti e Tamedia.
Domenica 27 settembre 2026 il popolo svizzero sarà chiamato alle urne per dire la sua su due iniziative popolari.
Si tratta di “Salvaguardia della neutralità svizzera (Iniziativa sulla neutralità)” e “Per un'alimentazione sicura – mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari, più vegetali e acqua potabile pulita (Iniziativa sull'alimentazione)”.
Avete già votato? Se sì, come? Diteci la vostra e partecipate al nuovo sondaggio di Tamedia e 20 minuti cliccando qui.
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