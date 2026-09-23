La cassaforte segreta dell'AfD in Svizzera
Dai rapporti di Alice Weidel con la Svizzera ai milionari che hanno sostenuto il partito: Zurigo è al centro di una rete di incontri, denaro e comunicazione.
ZURIGO - L’AfD avanza in Germania, con una vittoria schiacciante in Sassonia-Anhalt e il miglior risultato della sua storia in Meclemburgo-Pomerania Anteriore. Nell’ascesa del partito, classificato in parte dalle autorità tedesche come «dimostrato di estrema destra», anche Zurigo gioca un ruolo. Lo riporta 24 Heures.
La presidente dell’AfD Alice Weidel risiede a intermittenza a Einsiedeln, nel canton Svitto, e frequenta la Svizzera tedesca. A Zurigo ha partecipato a eventi organizzati dal ristoratore Michel Péclard e, alla Kongresshaus, ha presentato i progetti politici del partito su invito dell’Efficiency Club.
Il canton Zurigo è anche teatro di incontri tra esponenti dell’AfD e rappresentanti della destra radicale. Nel dicembre 2024, i deputati dell’AfD Roger Beckamp e Lena Kotré hanno partecipato a un evento organizzato dal gruppo svizzero Junge Tat a Kloten. Ma Zurigo rappresenta per l’AfD anche una rete di sostenitori facoltosi.
Theo Müller, l’amico di Weidel
Tra questi figura Theo Müller, imprenditore tedesco del settore lattiero-caseario, trasferitosi nel 2003 a Erlenbach. Il suo obiettivo dichiarato era sfuggire all’imposta sulle successioni. Secondo diversi media, avrebbe successivamente negoziato con le autorità un accordo fiscale favorevole, le cui condizioni sono riservate.
Müller, che si definisce amico di Weidel, ha recentemente elogiato il risultato elettorale dell’AfD in Sassonia-Anhalt. I due trascorrerebbero inoltre insieme le vacanze a Klosters, nei Grigioni. Il figlio Peter ha confermato che sia lui sia il padre votano per l’AfD.
Non è noto se Müller abbia mai finanziato il partito. Sia lui sia l’AfD negano versamenti. Il suo sostegno personale a Weidel, tuttavia, è pubblico. Secondo Forbes, il patrimonio dell’imprenditore supera i 5 miliardi di euro.
Il finanziatore di una campagna
Un altro nome è quello di Henning Conle, cittadino tedesco-svizzero che vive tra Zurigo e Londra. È considerato il maggiore proprietario immobiliare della città, con oltre 1'200 appartamenti. Secondo un’inchiesta di WAV, Tsüri e Spiegel, i suoi immobili genererebbero tra 22 e 24 milioni di franchi di affitti all’anno.
Secondo Spiegel e Standard, Conle avrebbe versato circa 2,3 milioni di euro all’AfD per finanziare una campagna di affissioni, utilizzando un intermediario per non apparire come donatore. Nel maggio 2026, il Tribunale amministrativo di Berlino ha respinto il ricorso dell’AfD contro la decisione dell’amministrazione del Bundestag, che aveva giudicato il finanziamento illecito.
Già nel 2015, secondo inchieste di Correctiv, l’allora presidente dell’AfD Frauke Petry e il copresidente Jörg Meuthen avrebbero incontrato Conle nella sua villa di Küsnacht. Il magnate avrebbe proposto di sostenere il partito senza apparire pubblicamente. Conle non ha commentato queste accuse.
La comunicazione passa da Zurigo
Un altro legame con la Svizzera riguarda Alexander Segert, naturalizzato svizzero e presidente della sezione UDC di Andelfingen. Alla guida dell’agenzia pubblicitaria Goal, è noto per le campagne dell’UDC e ha lavorato anche per l’AfD.
Durante la campagna elettorale del 2016 nel Baden-Württemberg, Goal ha creato e gestito il sito del candidato di punta dell’AfD Jörg Meuthen. Secondo inchieste di Die Zeit, NDR e WDR, strutture riconducibili alla cosiddetta Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten avrebbero inoltre finanziato con circa 12 milioni di euro giornali e campagne di affissione a favore dell’AfD. I pagamenti sarebbero transitati attraverso la società di Segert a Zurigo.
Per diversi specialisti di politica tedesca, l’agenzia zurighese ha così svolto un ruolo importante nella crescita dell’AfD, mettendo al servizio del partito strumenti di comunicazione già sperimentati nelle campagne dell’UDC.