La cassaforte segreta dell'AfD in Svizzera

Già nel 2015, secondo inchieste di Correctiv, l’allora presidente dell’AfD Frauke Petry e il copresidente Jörg Meuthen avrebbero incontrato Conle nella sua villa di Küsnacht. Il magnate avrebbe proposto di sostenere il partito senza apparire pubblicamente. Conle non ha commentato queste accuse.

La comunicazione passa da Zurigo

Un altro legame con la Svizzera riguarda Alexander Segert, naturalizzato svizzero e presidente della sezione UDC di Andelfingen. Alla guida dell’agenzia pubblicitaria Goal, è noto per le campagne dell’UDC e ha lavorato anche per l’AfD.