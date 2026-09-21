È morto il figlio maggiore di Cindy Crawford
Presley Gerber è deceduto in una struttura di riabilitazione, aveva 27 anni
LOS ANGELES - Presley Gerber, primogenito dell’ex supermodella Cindy Crawford e dell’imprenditore Rande Gerber, è scomparso improvvisamente all’età di 27 anni. Secondo quanto riferito dal Los Angeles County Medical Examiner, Gerber è deceduto domenica all’interno di una struttura di riabilitazione. Al momento, la causa ufficiale della morte non è stata resa nota e deve essere effettuata l'autopsia, riferisce Tmz.
La famiglia, tramite un portavoce, ha chiesto il massimo rispetto della privacy in questo periodo di grande dolore e difficoltà, coinvolgendo anche la sorella Kaia Gerber.
Nato nel 1999 a Beverly Hills, Presley aveva intrapreso la carriera di modello, seguendo le orme della madre. Negli ultimi anni aveva parlato apertamente delle sue battaglie contro i problemi psicologici e la dipendenza da sostanze. Nel 2019 era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e condannato a tre anni di libertà vigilata, a partecipare a un programma di recupero e a svolgere due giorni di lavori socialmente utili.