È morto il figlio maggiore di Cindy Crawford

La famiglia, tramite un portavoce, ha chiesto il massimo rispetto della privacy in questo periodo di grande dolore e difficoltà, coinvolgendo anche la sorella Kaia Gerber.

Nato nel 1999 a Beverly Hills, Presley aveva intrapreso la carriera di modello, seguendo le orme della madre. Negli ultimi anni aveva parlato apertamente delle sue battaglie contro i problemi psicologici e la dipendenza da sostanze. Nel 2019 era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e condannato a tre anni di libertà vigilata, a partecipare a un programma di recupero e a svolgere due giorni di lavori socialmente utili.