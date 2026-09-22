Presentato oggi il nuovo volto del Cassarate

Una tappa fondamentale per la riqualifica del fiume

Il Lotto 1 rappresenta «una tappa fondamentale del più ampio progetto di riqualifica del Cassarate», nato dalla necessità di aumentare la sicurezza idraulica del comparto dopo le significative piene del 2002 e del 2003. All'esigenza di protezione si sono aggiunti nel tempo l'evoluzione della legislazione federale e cantonale in materia di acque e pericoli naturali e lo sviluppo dei grandi progetti urbanistici e viari del Luganese. Da qui l'idea di una sistemazione del fiume capace di integrare sicurezza, qualità ambientale e valorizzazione dello spazio pubblico.

Su mandato del DT, nel 2006 è stato elaborato il progetto di massima per la sistemazione del Cassarate dalla confluenza con il Franscinone fino alla foce a Lugano. Il progetto è stato quindi suddiviso in più tappe: la riqualificazione del Piano della Stampa, realizzata dal CVC tra il 2010 e il 2014, gli interventi alla foce, eseguiti dalla Città di Lugano tra il 2014 e il 2015, e il tratto urbano, a sua volta articolato nei Lotti 1 e 2.