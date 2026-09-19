Patente da meno di 24 ore, poi lo schianto con l'auto sportiva: due feriti
Il giovane conducente ha perso il controllo della vettura ribaltandosi e coinvolgendo anche la passeggera sedicenne.
Il giovane conducente ha perso il controllo della vettura ribaltandosi e coinvolgendo anche la passeggera sedicenne.
OTHMARSINGEN - Aveva conseguito la patente da meno di 24 ore quando, venerdì sera, ha perso il controllo della sua auto sportiva. L'incidente è avvenuto attorno alle 21.30 all'ingresso di Othmarsingen, nel Canton Argovia. Il conducente, un 18enne della regione di Baden, e la passeggera 16enne che viaggiava con lui sono rimasti feriti.
Il giovane stava viaggiando da Lenzburg in direzione di Othmarsingen quando, per ragioni ancora da chiarire, all'ingresso del paese la sua Caterham ha iniziato a sbandare. L'auto ha sfondato una recinzione e si è ribaltata, terminando la corsa sul tetto all'interno di un giardino.
Entrambi gli occupanti hanno riportato ferite di media e grave entità. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale.
Le cause esatte dell'incidente sono ancora oggetto di accertamenti. Per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica sono intervenuti anche gli specialisti del gruppo incidenti della polizia.
A causa delle operazioni di soccorso e dei rilievi, la strada principale che attraversa Othmarsingen è rimasta chiusa per diverse ore. I pompieri di Maiengrün e Mellingen hanno provveduto alla chiusura e alla deviazione del traffico.
Nel frattempo, al 18enne è stata nuovamente ritirata la patente di guida, ottenuta appena il giorno precedente.