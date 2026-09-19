Patente da meno di 24 ore, poi lo schianto con l'auto sportiva: due feriti

Entrambi gli occupanti hanno riportato ferite di media e grave entità. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale.

Le cause esatte dell'incidente sono ancora oggetto di accertamenti. Per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica sono intervenuti anche gli specialisti del gruppo incidenti della polizia.