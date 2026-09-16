Oltre 400 pensionati ricevono una doppia rendita, ma è un errore
Ora scattano i rimborsi, pur restando ancora in sospeso quasi 34'000 franchi, che riguardano 18 beneficiari
Ora scattano i rimborsi, pur restando ancora in sospeso quasi 34'000 franchi, che riguardano 18 beneficiari
MOUTIER - A causa di un malinteso, oltre 400 pensionati di Moutier (JU) hanno ricevuto la loro rendita AVS due volte nel mese di gennaio. I cantoni di Berna e Giura hanno entrambi proceduto al versamento dopo il trasferimento cantonale della città, ma garantiscono di aver agito correttamente.
Interrogato da tre deputati del PLR, l'esecutivo bernese assicura che la Cassa di compensazione del Canton Berna (CCB) non ha commesso alcun errore.
Secondo il diritto vigente, la CCB restava responsabile del versamento delle rendite finché il cambiamento formale delle competenze non fosse stato effettuato. L'Istituto cantonale giurassiano delle assicurazioni sociali (ECAS Jura) avrebbe dovuto a tal fine richiedere attivamente i dossier delle rendite. L'obbligo di pagamento gli spettava solo una volta trasmessi tutti i fascicoli.
Poiché l'ECAS Jura non aveva richiesto formalmente i dossier, la CCB ha supposto che non fosse ancora pronta ad assumersi il versamento delle rendite di gennaio e ha quindi proceduto a farlo.
Contattata dall'agenzia Keystone-ATS, l'ECAS Jura ha indicato che «la ripresa del diritto alle prestazioni complementari dal 1° gennaio implicava la ripresa del versamento delle rendite. Il Fondo AVS ne era inoltre stato informato e aveva messo a nostra disposizione gli importi necessari per garantire il versamento delle rendite a partire da gennaio 2026».
Dopo questo malinteso, la grande maggioranza delle rendite (430 in totale) è stata rimborsata. Restano tuttavia in sospeso quasi 34'000 franchi, che riguardano 18 beneficiari. Saranno dedotti a questi ultimi dalle future rendite nel mese di dicembre.