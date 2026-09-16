Oltre 400 pensionati ricevono una doppia rendita, ma è un errore

Secondo il diritto vigente, la CCB restava responsabile del versamento delle rendite finché il cambiamento formale delle competenze non fosse stato effettuato. L'Istituto cantonale giurassiano delle assicurazioni sociali (ECAS Jura) avrebbe dovuto a tal fine richiedere attivamente i dossier delle rendite. L'obbligo di pagamento gli spettava solo una volta trasmessi tutti i fascicoli.

Poiché l'ECAS Jura non aveva richiesto formalmente i dossier, la CCB ha supposto che non fosse ancora pronta ad assumersi il versamento delle rendite di gennaio e ha quindi proceduto a farlo.