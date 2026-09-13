Il cesto non è un regalo, è una truffa

Migros: «Phishing ed e-mail fraudolente in aumento»

Ma dietro il logo e gli elementi grafici, apparentemente identici a quelli del gigante arancione, si nasconde un tentativo di frode. L’obiettivo dei truffatori, verosimilmente, è ottenere dati personali e informazioni di pagamento facendo leva sulla promessa di regali o offerte particolarmente vantaggiose.