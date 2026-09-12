Identificate le cinque vittime del bus: avevano tutte più di 70 anni
Quattro donne e un uomo olandesi hanno perso la vita nello schianto del pullman. L'ambasciata assiste feriti e familiari: «Le persone sono sotto shock».
Quattro donne e un uomo olandesi hanno perso la vita nello schianto del pullman. L'ambasciata assiste feriti e familiari: «Le persone sono sotto shock».
COIRA - Sono state identificate le cinque vittime del grave incidente stradale che ha coinvolto un pullman di turisti olandesi vicino a Zernez, in Engadina. Secondo quanto riferito dalle autorità olandesi, si tratta di quattro donne - provenienti da diverse province dei Paesi Bassi - di 71, 75, 79 e 80 anni e di un uomo di 75 anni.
Le quattro donne risiedevano rispettivamente a Rotterdam, Maastricht, Haarlem e nella provincia del Brabante Settentrionale, mentre l'uomo viveva nella provincia di Groningen. Le famiglie delle vittime sono state informate.
Sabato l'ambasciatrice olandese Karin Mössenlechner e il suo team hanno proseguito le visite ai feriti ricoverati in diversi ospedali. Il giorno precedente il personale diplomatico aveva già incontrato i familiari delle vittime. «Le persone sono sotto shock», ha dichiarato Mössenlechner, che ha parlato personalmente con alcune delle persone coinvolte.
L'ambasciatrice, presente sul posto venerdì mattina, ha ricordato anche la propria esperienza nel team dell'MH17: «Anch'io facevo parte del team dell'MH17, ho provato una sensazione simile», ha detto. Sul luogo dell'incidente ha inoltre incontrato la moglie dell'autista dell'autobus, con la quale ha potuto parlare brevemente. Dopo l'incontro, le due si sono abbracciate.
Il team dell'ambasciata sta assistendo anche il tour operator nelle operazioni per consentire il rimpatrio più rapido possibile dei viaggiatori sopravvissuti. Il personale dell'ambasciata olandese a Vienna è arrivato venerdì sera nell'hotel del gruppo turistico a Nauders, in Austria, per fornire assistenza nel viaggio di ritorno. Alcune persone sono già in viaggio verso i Paesi Bassi.
Il gruppo di turisti coinvolto nell'incidente stava viaggiando attraverso le Alpi. Giovedì si era spostato dall'Austria all'Engadina per salire a bordo del Bernina Express. L'incidente è avvenuto durante il viaggio di ritorno.