Identificate le cinque vittime del bus: avevano tutte più di 70 anni

Sabato l'ambasciatrice olandese Karin Mössenlechner e il suo team hanno proseguito le visite ai feriti ricoverati in diversi ospedali. Il giorno precedente il personale diplomatico aveva già incontrato i familiari delle vittime. «Le persone sono sotto shock», ha dichiarato Mössenlechner, che ha parlato personalmente con alcune delle persone coinvolte.

L'ambasciatrice, presente sul posto venerdì mattina, ha ricordato anche la propria esperienza nel team dell'MH17: «Anch'io facevo parte del team dell'MH17, ho provato una sensazione simile», ha detto. Sul luogo dell'incidente ha inoltre incontrato la moglie dell'autista dell'autobus, con la quale ha potuto parlare brevemente. Dopo l'incontro, le due si sono abbracciate.