Tragedie sui pullman: gli incidenti che hanno sconvolto la Svizzera

13 marzo 2012 – Siders (VS)

Un pullman turistico belga si schiantò contro una parete del tunnel dell'A9 a Siders. Morirono 28 persone, tra cui 22 bambini belgi e olandesi, oltre a insegnanti e autisti. Altre 24 persone rimasero ferite, tre delle quali in modo particolarmente grave. È tuttora uno degli incidenti stradali più gravi mai avvenuti in Svizzera.

16 settembre 2006 – Tunnel della Viamala (GR)

Nove persone persero la vita nello scontro tra un pullman turistico e due automobili all'interno del tunnel della Viamala, sull'A13 tra Thusis e Andeer. Sul bus viaggiavano 23 persone della squadra di hockey GDT Bellinzona, dirette a Uzwil per una partita. Ventuno passeggeri riuscirono a salvarsi. Il tunnel era allora privo di un cunicolo di fuga.