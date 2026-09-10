Tragedie sui pullman: gli incidenti che hanno sconvolto la Svizzera
Gli episodi più drammatici che hanno coinvolto bus turistici dal 1982 in poi.
Gli episodi più drammatici che hanno coinvolto bus turistici dal 1982 in poi.
SUSCH - L'incidente di Susch si aggiunge alla lista dei più gravi incidenti che negli ultimi decenni hanno coinvolto pullman turistici in Svizzera. Ecco i principali.
14 ottobre 2018 – Sigirino (TI)
Un pullman tedesco diretto ad Assisi finì contro un pilone per la segnaletica sulla A2, a Sigirino. Nell'impatto perse la vita una 27enne tedesca. A bordo c'erano 25 persone: due riportarono ferite gravi, otto ferite medio-gravi e quattro ferite leggere. Dieci occupanti rimasero illesi. Il gruppo era partito da Colonia e comprendeva giovani tra i 16 e i 23 anni, accompagnati da due sacerdoti e due autisti.
13 marzo 2012 – Siders (VS)
Un pullman turistico belga si schiantò contro una parete del tunnel dell'A9 a Siders. Morirono 28 persone, tra cui 22 bambini belgi e olandesi, oltre a insegnanti e autisti. Altre 24 persone rimasero ferite, tre delle quali in modo particolarmente grave. È tuttora uno degli incidenti stradali più gravi mai avvenuti in Svizzera.
16 settembre 2006 – Tunnel della Viamala (GR)
Nove persone persero la vita nello scontro tra un pullman turistico e due automobili all'interno del tunnel della Viamala, sull'A13 tra Thusis e Andeer. Sul bus viaggiavano 23 persone della squadra di hockey GDT Bellinzona, dirette a Uzwil per una partita. Ventuno passeggeri riuscirono a salvarsi. Il tunnel era allora privo di un cunicolo di fuga.
17 aprile 2005 – Gran San Bernardo (VS)
Dodici persone morirono e altre 15 rimasero ferite, alcune in modo grave, nell'incidente avvenuto sul versante nord del Gran San Bernardo, tra Orsières e Liddes. Il pullman uscì di strada e precipitò lungo un pendio per circa 200 metri, dopo essersi ribaltato più volte. Diversi passeggeri furono sbalzati fuori dal veicolo.
25 luglio 1992 - Passo della Novena (VS/TI)
Sette persone – sei turisti tedeschi e un cittadino statunitense – persero la vita in un incidente sul versante ticinese del Passo della Novena. Il pullman, sul quale viaggiavano complessivamente 49 persone, uscì di strada in corrispondenza di un tornante, precipitando per una decina di metri e finendo sul tetto. Circa 30 passeggeri rimasero feriti.
12 settembre 1982 – Pfäffikon (ZH)
Un treno investì un pullman turistico a un passaggio a livello a Pfäffikon. La barriera, azionata manualmente, non era stata chiusa. Il pullman venne distrutto nell'impatto e 39 persone morirono. Si trattò del più grave incidente ferroviario in Svizzera degli ultimi cento anni con il coinvolgimento di un treno.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!