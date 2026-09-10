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Auto intrappolata nel sottopasso allagato: muore una donna

Un carabiniere ha tentato il salvataggio sotto la pioggia battente, ma la vittima non ce l'ha fatta. I pompieri salvano una donna incinta.
Auto intrappolata nel sottopasso allagato: muore una donna
VigiliDelFuoco
Fonte Ats Ans Red
di Redazione
Auto intrappolata nel sottopasso allagato: muore una donna
Un carabiniere ha tentato il salvataggio sotto la pioggia battente, ma la vittima non ce l'ha fatta. I pompieri salvano una donna incinta.

UDINE - Un'ondata di maltempo abbattutasi tra la notte scorsa e stamattina in Italia settentrionale sta causando pesanti disagi e allagamenti, soprattutto in Toscana, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, regione in cui si registra una vittima, riferisce l'agenzia di stampa italiana Ansa.

Una donna è infatti morta annegata nell'abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana (Provincia di Udine). Un carabiniere, giunto sul posto per rispondere all'allarme, si è lanciato in acqua ed è riuscito a estrarla dall'abitacolo, ma questo non ne ha impedito il decesso. Il militare è stato ricoverato in ospedale.

L'intervento dei pompieri: salvata una donna incinta
Per l'aggravarsi della situazione al confine tra Friuli e Veneto, sono giunti rinforzi da Trieste e Pordenone, un elicottero e sommozzatori da Venezia. E a questo riguardo, nella tarda mattinata di oggi, i pompieri italiani hanno comunicato di aver salvato una donna incinta in auto a S. Michele (VE) a seguito dell'esondazione del Tagliamento.

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