Treno investe un camion in Polonia e deraglia: quattro feriti

Secondo quanto riferito dall'emittente radiofonica Rmf.fm, l'incidente sarebbe avvenuto in una località a circa 125 chilometri a sud-ovest di Varsavia. Un camion sarebbe entrato sul passaggio a livello ed è stato investito da un Intercity che viaggiava dalla città portuale di Stettin verso Lublino, nell'est del Paese.

Immagini riprese da un reporter di TVN24 dall'auto mostravano diversi vagoni deragliati. Il portavoce dei pompieri ha dichiarato che dei sei vagoni dell'Intercity tutti sono parzialmente deragliati, mentre la locomotiva è completamente uscita dai binari.