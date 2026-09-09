Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito

L'interpellanza

A sollevare formalmente la questione è un’interpellanza firmata da Sara Beretta Piccoli e Massimo Mobiglia (PVL), dal titolo provocatorio: «Nel Cantone Ticino conta il curriculum o la rubrica telefonica?». Nel mirino ci sono le segnalazioni personali da parte dei membri del Governo nelle procedure di assunzione: quali sono le regole e quale, invece, la prassi?

L’atto parlamentare arriva a seguito della «timida reazione del Consiglio di Stato di fronte al comportamento del consigliere di Stato Zali». Da qui il dubbio che non si tratti necessariamente di un episodio isolato. Spontaneo è dunque «chiedersi se segnalazioni, sollecitazioni o interventi a favore di singoli candidati da parte di membri del Governo costituiscano un episodio isolato oppure rientrino in una prassi più ampia. Proprio per questo appare legittimo chiedere se il Governo disponga di indicazioni, regole o criteri condivisi che disciplinino tali interventi e garantiscano che le procedure di selezione avvengano nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento».