Fatto di sangue a Gravesano: si apre la porta all’Appello

Al termine del processo, la Corte presieduta dal giudice Amos Pagnamenta aveva però assolto l’imputato dall’accusa di tentato omicidio. I giudici non avevano ritenuto provato che si fosse recato sul posto con l’intenzione di uccidere. Il 53enne è stato comunque condannato a 22 mesi di carcere per lesioni semplici (nei confronti dell'ex moglie), coazione, minaccia, ingiuria, per quest’ultimo reato solo parzialmente (sempre nei confronti dell'ex moglie e del suo compagno).

La Procura non ha annunciato l’intenzione di impugnare la sentenza. Diversa la posizione della parte privata: l’avvocata Demetra Giovanettina, che rappresenta il cognato, ha chiesto le motivazioni scritte del verdetto, passaggio necessario per poter poi decidere se rivolgersi alla Corte di appello e revisione penale (CARP).