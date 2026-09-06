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Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico

Durante il viaggio da Zurigo a Boston una persona ha avuto bisogno di assistenza medica. Secondo la compagnia, la persona coinvolta si trova in condizioni stabili.
Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico
Screenshot Flightradar24
di 20min.ch | Jasmin Steiger
Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico
Durante il viaggio da Zurigo a Boston una persona ha avuto bisogno di assistenza medica. Secondo la compagnia, la persona coinvolta si trova in condizioni stabili.

ZURIGO - Sabato sera il volo Swiss LX54 partito da Zurigo alla volta di Boston ha dovuto invertire la rotta sopra l’Atlantico e tornare in Svizzera. Il motivo è stato un’emergenza medica a bordo, come confermato da Swiss su richiesta di 20Minuten.

Nel frattempo, l’aereo è atterrato nuovamente in sicurezza a Zurigo.

Durante il volo di ritorno, le condizioni di salute della persona coinvolta si sono stabilizzate, afferma Remo Müller, portavoce di Swiss. Dopo l’atterraggio, la persona ha ricevuto le cure mediche necessarie.

A bordo si trovavano, secondo Swiss, 202 passeggeri. Tutti verranno ora ricollocati sui prossimi voli disponibili.

«Siamo consapevoli che questo abbia causato disagi ai nostri passeggeri», ha riportato il Blick citando la compagnia aerea. «Ci scusiamo sinceramente per l'accaduto. La sicurezza e la salute dei nostri ospiti e dell'equipaggio sono sempre la nostra massima priorità. Pertanto, in questo caso, il nostro equipaggio ha deciso di interrompere il volo e tornare a Zurigo».

Seconda emergenza medica questa settimana
Si tratta già del secondo incidente medico su un volo Swiss nel giro di pochi giorni. Giovedì un aereo diretto da Zurigo a New York è stato deviato a causa di un’emergenza medica a bordo. L’equipaggio ha trasmesso il codice transponder 7700, che segnala un’emergenza generale in volo. Il volo è stato quindi deviato verso Terranova, dove il passeggero coinvolto ha ricevuto assistenza medica.

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