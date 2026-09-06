Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico

«Siamo consapevoli che questo abbia causato disagi ai nostri passeggeri», ha riportato il Blick citando la compagnia aerea. «Ci scusiamo sinceramente per l'accaduto. La sicurezza e la salute dei nostri ospiti e dell'equipaggio sono sempre la nostra massima priorità. Pertanto, in questo caso, il nostro equipaggio ha deciso di interrompere il volo e tornare a Zurigo».