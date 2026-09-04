Quando pensi di svapare cannabis, e invece è “spezia”: l'effetto è devastante

È ciò che viene chiamato un antagonista completo e ha un effetto molto più forte e la struttura della molecola è completamente diversa (…) è molto più dannoso della cannabis». L'uso delle cosiddette spezie può provocare infatti tachicardia, forti attacchi di panico e gravi episodi allucinatori, oltre a produrre dei danni irreversibili al corpo e alla psiche di coloro che ne fanno uso costante, con effetti anche mortali.

Come spiegato da Pudney «Spice ha un effetto dissociativo, e quindi ti fa sentire come se non fossi nel tuo corpo (..) può renderti psicopatico e potenzialmente aggressivo o darti una crisi ipertensiva. Nella peggiore delle ipotesi, può provocare convulsioni o causare un arresto cardiaco» e tali effetti possono arrivare «rapidamente e in maniera molto forte». Le spezie non hanno un odore particolare, a differenza della nicotina, motivo per cui gli adolescenti la usano in maniera indisturbata, e inoltre è molto economica e facile da produrre, cosa che la rende alla portata dei più giovani che navigano sui social media dove è facile imbattersi in chi vende questo genere di prodotto.