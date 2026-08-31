«Nessuno sapeva nulla». Davvero?

Caso Hospita, quando i fatti emergono a strati

Tra le vicende tuttora "in corso" si inserisce anche il cosiddetto Caso Hospita, dal nome della società al centro di una vicenda complessa in cui a sovrapporsi sono presunte malversazioni finanziarie, intrecci politici ─ in particolare legati ad alcuni esponenti della Lega dei Ticinesi ─ e nomine in Magistratura. L'arresto del sindaco di Bioggio Eolo Alberti. Il doppio ruolo di Sabrina Aldi (come direttrice amministrativa di Hospita e vicepresidente della Commissione giustizia e diritti in Gran Consiglio) e la sua successiva rottura con il Movimento di Via Monte Boglia. La nomina contestata di Alvaro Camponovo (figlio di Claudio Camponovo) a procuratore pubblico. E infine il "rapporto segreto" sul caso redatto da Enea Petrini, commissionato dai vertici leghisti.

Per far luce sulla vicenda è stata costituita una Commissione parlamentare d'inchiesta, la quarta nella storia in Ticino, affiancata da alcuni periti indipendenti e i cui risultati saranno resi noti in autunno.