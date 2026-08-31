La malattia dei fumetti: «Per un pezzo raro sono volato fino a Londra»

Una passione che negli anni si è concentrata proprio sul fumettista e scrittore italiano, del quale Baudino ne è diventato profondo conoscitore. Ma per lui il valore di una collezione non si misura necessariamente in franchi. «Non mi interessa il valore economico. Ogni oggetto ha una storia legata all’acquisto o alla ricerca. Ci sono tavole originali ricevute o acquistate da grandi artisti, alcuni dei quali oggi non ci sono più, che non venderei per nessun motivo».

E se internet ha cambiato radicalmente anche il modo di collezionare, Baudino resta fedele alla vecchia scuola. «Quello che mi fa impazzire è aspettare le date delle fiere, andare a curiosare, aprire un fumetto, vedere il colore e sentire il profumo della carta». Un piacere che eBay e le compravendite online difficilmente possono sostituire.