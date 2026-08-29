Zurigo flagellata dal maltempo: il bilancio è di 60 feriti e 30 milioni di danni

La portata dell'emergenza è testimoniata anche dalle chiamate ai soccorsi: in appena mezz'ora la centrale di Protezione e soccorso di Zurigo ha ricevuto circa 450 richieste d'intervento. Di queste, 300 riguardavano i pompieri e 150 i soccorritori sanitari. Ne sono seguiti quasi 100 interventi del servizio di soccorso e circa 280 dei pompieri.

Anche le automobili sono state pesantemente danneggiate. Sull'A1, nella zona di Winterthur, alcuni automobilisti sono stati costretti a fermarsi sulla corsia d'emergenza dopo che i chicchi avevano sfondato i parabrezza. Alla Mobiliare erano già arrivate oltre mille segnalazioni per danni ai veicoli entro mezzogiorno.