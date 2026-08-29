Incendio vicino a Losanna, chiusa l'autostrada A1 e annullata la gara di triathlon
Interventi dei pompieri proseguiranno per tutta la giornata mentre permangono disagi alla viabilità.
Interventi dei pompieri proseguiranno per tutta la giornata mentre permangono disagi alla viabilità.
LOSANNA - L'incendio divampato ieri sera poco prima delle 19.00 nel magazzino di un centro di riciclaggio di metalli e rifiuti industriali a Ecublens, nella regione occidentale dell'agglomerato urbano di Losanna, è sotto controllo, ma non ancora estinto. A causa del disastro, la vicina autostrada A1 è tuttora chiusa. La popolazione della regione è invitata a rimanere in casa.
I fumi si sono estesi per decine di chilometri, hanno indicato ieri sera le autorità lanciando l'appello ai residenti della zona. Le operazioni di spegnimento, che nella notte hanno mobilitato centinaia di persone, oggi continueranno ancora per ore, indica dal canto suo la polizia cantonale vodese in un comunicato diramato stamani.
La A1 è chiusa, e lo rimarrà ancora per diverse ore, nei due sensi tra gli svicoli di Morges-Crissier e Morges-Malley. Sono state predisposte deviazioni.
Gli abitanti della zona sono stati invitati a chiudere finestre e porte e a spegnere i sistemi di ventilazione e di climatizzazione. A chi fosse obbligato a uscire di casa viene raccomandato di indossare una mascherina protettiva di tipo FFP2. Sono particolarmente a rischio i bambini, gli anziani, le donne in gravidanza e le persone affette da malattie respiratorie o cardiovascolari.
La Polizia cantonale ha organizzato un punto stampa per le 10.
Annullata la gara di triathlon
A causa dei fumi sviluppati dall'incendio scoppiato ieri sera nella regione occidentale dell'agglomerato urbano di Losanna, oggi le gare di triathlon in agenda nel capoluogo vodese sono state annullate. Le competizioni di domani, tra le quali quelle della categoria élite, per il momento sono mantenute.
La decisione è stata presa di concerto con le autorità competenti, ponendo come priorità assoluta la salute e la sicurezza dei partecipanti e dei volontari, annunciano stamani gli organizzatori in una nota.
«Alla luce delle raccomandazioni sanitarie in vigore, della necessità di evitare sforzi fisici all'aperto e di non sovraccaricare i servizi di emergenza, è sembrato preferibile non far convergere diverse migliaia di persone nella regione di Losanna«, precisa il comunicato.
Il programma di domani rimane invariato, almeno per il momento. «La situazione viene seguita da vicino e qualsiasi sviluppo verrà comunicato al più presto».