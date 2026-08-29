Incendio vicino a Losanna, chiusa l'autostrada A1 e annullata la gara di triathlon

La A1 è chiusa, e lo rimarrà ancora per diverse ore, nei due sensi tra gli svicoli di Morges-Crissier e Morges-Malley. Sono state predisposte deviazioni.

Gli abitanti della zona sono stati invitati a chiudere finestre e porte e a spegnere i sistemi di ventilazione e di climatizzazione. A chi fosse obbligato a uscire di casa viene raccomandato di indossare una mascherina protettiva di tipo FFP2. Sono particolarmente a rischio i bambini, gli anziani, le donne in gravidanza e le persone affette da malattie respiratorie o cardiovascolari.