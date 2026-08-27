Torna Belli Sold Out
Tra bancarelle, sconti, sapori del territorio e un'area ristoro in Piazza Nosetto, il centro storico si trasforma in un vivace punto d'incontro per tutti.
BELLINZONA - Domenica 30 agosto il centro storico di Bellinzona tornerà ad animarsi con Belli Sold Out, il tradizionale appuntamento annuale proposto dalla Società Commercianti di Bellinzona che, come di consueto, precede di una settimana l'inizio dell'anno scolastico.
L'edizione di quest'anno porterà con sé un'importante novità: il nuovo mercato «Aspettando l'Autunno», pensato per arricchire una giornata ormai consolidata e attesa da cittadini e visitatori.
Tra le vie del centro, le bancarelle accompagneranno le occasioni di shopping offerte dai diversi negozi, che proporranno numerosi sconti. A completare la giornata ci sarà un'ampia e variegata offerta di specialità gastronomiche, per passeggiare tra le bancarelle, curiosare tra le proposte e scoprire sapori del territorio e non solo.
Uno dei punti centrali della manifestazione sarà Piazza Nosetto, dove verrà allestita un'apposita area ristoro. Qui i visitatori potranno fermarsi per il pranzo o concedersi una pausa nel corso della giornata.
Belli Sold Out unirà così shopping, gastronomia e convivialità, trasformando ancora una volta il centro storico di Bellinzona in un vivace luogo d'incontro aperto a famiglie, gruppi di amici e singoli visitatori.