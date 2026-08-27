Torna Belli Sold Out

Tra le vie del centro, le bancarelle accompagneranno le occasioni di shopping offerte dai diversi negozi, che proporranno numerosi sconti. A completare la giornata ci sarà un'ampia e variegata offerta di specialità gastronomiche, per passeggiare tra le bancarelle, curiosare tra le proposte e scoprire sapori del territorio e non solo.

Uno dei punti centrali della manifestazione sarà Piazza Nosetto, dove verrà allestita un'apposita area ristoro. Qui i visitatori potranno fermarsi per il pranzo o concedersi una pausa nel corso della giornata.