Fatto di sangue a Gravesano, la Corte: «Non fu tentato omicidio»

Ma soprattutto, la Corte lo ha prosciolto dall’accusa di duplice tentato omicidio per i fatti avvenuti a Gravesano nel settembre dello scorso anno. Rinviate al foro civile le pretese degli accusatori privati. Per il 53enne è stato inoltre ordinato un trattamento ambulatoriale.

«Se avesse voluto uccidere, avrebbe usato altre armi»

Per il giudice, «nulla lascia pensare che il 53enne italiano si sia recato nel parcheggio per uccidere». Se avesse avuto quell’intenzione, ha osservato Pagnamenta, «avrebbe usato uno strumento più adatto». Secondo il presidente della Corte, dunque, l’ipotesi del duplice tentato omicidio «non è sostenibile».