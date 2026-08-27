«Sì, mi ha toccato»

Che l'arbitro abbia deciso così, però, è semplicemente «parte dello sport», ha detto Embolo. Alla fine di luglio è stato reso noto che la regola della «Mistaken Identity» era stata applicata in modo errato. Secondo l'International Football Association Board (IFAB), l'assistente video non avrebbe dovuto intervenire.

Embolo, durante la presentazione, ha parlato anche del suo trasferimento negli USA: «Sono un tipo tranquillo, ma in campo sono molto competitivo. Voglio vincere. In Europa forse non tutti capiscono perché a 29 anni passo alla MLS. Ma non sono qui per fare vacanza, bensì per avere successo». L'Atlanta United ha pagato circa 15 milioni di euro per i servizi dell'attaccante.