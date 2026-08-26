Giubiasco si prepara a dire addio a una delle sue centenarie
Sono iniziati i lavori per la rimozione di uno degli alberi centenari che adornano Piazza Grande. Il motivo è lo stato di salute della pianta e la sua fragilità che ne fa «un potenziale pericolo per la sicurezza».
Sono iniziati i lavori per la rimozione di uno degli alberi centenari che adornano Piazza Grande. Il motivo è lo stato di salute della pianta e la sua fragilità che ne fa «un potenziale pericolo per la sicurezza».
GIUBIASCO - Non sono passati inosservati gli operai al lavoro nei pressi di Piazza Grande a Giubiasco, fra cordoni di sicurezza e motoseghe, sono infatti iniziati i lavori per l'abbattimento di uno degli alberi centenari che adornano - fra le sculture - gli spazi verdi del comune.
A confermare il taglio dell'albero, che verrà ultimato proprio in questi giorni, è la stessa Città di Bellinzona sollecitata da tio.ch. La motivazione all'origine dei lavori dei Servizi urbani, portati avanti «con una certa urgenza», è il precario stato di salute della pianta che ne fa un «potenziale pericolo per la sicurezza di pedoni e utenti della vicina strada, molto frequentata».
A evidenziarne la fragilità, i recenti picchi di maltempo: «Nel corso degli anni la pianta ha già evidenziato alcuni problemi, con la rottura occasionale di rami. I recenti temporali hanno tuttavia aggravato la situazione e, anche a seguito delle precipitazioni di questi giorni, si è verificata la caduta di un ulteriore grosso ramo», ci conferma il Servizio Comunicazione di Bellinzona.
Per questo motivo l'intenzione è quella di completare le operazioni «nei prossimi giorni, verosimilmente prima del maltempo previsto per venerdì».