Giubiasco si prepara a dire addio a una delle sue centenarie

A evidenziarne la fragilità, i recenti picchi di maltempo: «Nel corso degli anni la pianta ha già evidenziato alcuni problemi, con la rottura occasionale di rami. I recenti temporali hanno tuttavia aggravato la situazione e, anche a seguito delle precipitazioni di questi giorni, si è verificata la caduta di un ulteriore grosso ramo», ci conferma il Servizio Comunicazione di Bellinzona.

Per questo motivo l'intenzione è quella di completare le operazioni «nei prossimi giorni, verosimilmente prima del maltempo previsto per venerdì».