In volo con i pipistrelli

«I pipistrelli - spiega l'organizzazione - con 30 specie presenti in Svizzera e 24 in Ticino sono il gruppo di mammiferi più ricco. Mangiano ogni notte una quantità di insetti pari a metà del loro peso corporeo, alcuni migrano per centinaia di chilometri, altri possono superare i 30 anni di età e la maggior parte mette al mondo un solo piccolo all'anno. Spesso vivono nelle nostre immediate vicinanze e sono quindi influenzati dalle nostre attività. Frammentazione e cambiamenti dei loro habitat, inquinamento luminoso e predazione da parte dei gatti domestici sono tra i fattori di minaccia maggiori».



Accompagnati da alcuni biologi esperti di chirotteri si avrà l’occasione di ammirare gli agili Pipistrelli nani e Pipistrelli albolimbati che volteggiano attorno alle chiome dei maestosi alberi del parco alla ricerca di gustosissimi insetti. «Un po’ più tardi verranno raggiunti sul lago dai Vespertili di Daubenton che catturano la loro cena pescandola dalla superficie dell’acqua. Essi si nutrono infatti di insetti caduti in acqua. Grazie a un rilevatore di ultrasuoni sarà anche possibile ascoltare gli ultrasuoni emessi dai pipistrelli in caccia. Ai partecipanti sarà così data l’occasione di immergersi del mondo acustico dei pipistrelli e scoprire che questi apparentemente silenziosi animaletti sono in realtà assai rumorosi».

