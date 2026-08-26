Raiffeisen Svizzera si riorganizza, ma il Ticino è al riparo

I numeri del gruppo

Ma andiamo con ordine, partendo dalle cifre. Il Gruppo Raiffeisen ha chiuso il primo semestre 2026 con un utile di CHF 659.3 milioni, in aumento del 18.9 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La crescita - si legge in un comunicato - ha interessato i volumi d'affari e i ricavi, con un rafforzamento nei settori Investimenti, Previdenza e Clientela aziendale.



La riorganizzazione

Nonostante ciò il secondo Gruppo bancario svizzero, nell'ottica di migliorare l'efficienza, sempre questa mattina, ha annunciato che taglierà - come detto - fino a 180 posti di lavoro nell'ambito di un programma di risparmio con l'intento di ridurre i costi del personale e le spese generali.



E in Ticino?

Ci siamo dunque chiesti cosa accadrà a sud del Gottardo e la risposta è arrivata immediatamente. «Per quanto riguarda la sede di Raiffeisen Svizzera nella Svizzera italiana, non sono previsti licenziamenti né riduzioni del personale», spiega a Tio Raiffeisen Svizzera.



Il motivo è semplice: «L'attuale struttura è già oggi snella efficace e funzionale». Infine una precisazione d'obbligo sulle misure di riduzione dei costi che sono «esclusivamente legate a Raiffeisen Svizzera e non alla Federazione Raiffeisen Ticino e Moesano».



E proprio per i prossimi giorni sono attesi i risultati regionali su quanto conseguito dalle Banche Raiffeisen Ticino e Moesano nella prima parte del 2026.