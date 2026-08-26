Fatto di sangue a Gravesano, alla sbarra la persona che venne accoltellata

Nel corso dell’inchiesta, però, la posizione dell’uomo accoltellato, si è progressivamente aggravata. Come riporta il cdt, gli inquirenti avevano infatti raccolto elementi su presunti atti persecutori nei confronti dell’ex moglie: l’uomo avrebbe seguito gli spostamenti della donna attraverso pedinamenti o sistemi di localizzazione. Era quindi stato arrestato e posto in detenzione preventiva.

È lui a comparire oggi davanti alle Assise criminali. L’atto d’accusa contesta, tra l’altro, il tentato omicidio intenzionale, lesioni gravi e semplici, coazione e minaccia, oltre a ingiuria, ascolto e registrazione di conversazioni estranee e abuso di impianti di telecomunicazioni.