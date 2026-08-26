Dal palco di XFactor agli insulti alla mamma. È tempo di Patagarri

È la vostra prima volta in Ticino, in Svizzera?

«In Ticino sì, anche se qualche anno fa ci chiamavano a suonare in un ristorante nella Svizzera francese, quando ancora non avevamo fatto X Factor, quindi il progetto era molto più piccolo. In quell'occasione abbiamo conosciuto Alexander, un musicista incredibile, uno degli incontri più belli della nostra carriera. Ci aveva invitato nella sua casa, piena di strumenti, lasciandocela per la notte dopo aver suonato di giorno. Le poche esperienze che abbiamo avuto in Svizzera sono sempre state super positive».

Avete parlato di X Factor. Dopo il talent avete scritto "Diavolo", che racconta la tentazione di stringere un patto con questa entità, con tutti i vantaggi e le controindicazioni. Il collegamento è immediato.

«X Factor ha i suoi lati positivi e negativi. E comunque, nella vita di tutti i giorni, è inevitabile avere a che fare col "Diavolo". È importante non lasciarsi cambiare o plasmare da questa entità. Quando abbiamo scritto quella canzone volevamo esprimere la paura di essere trasformati dal successo, dal contratto discografico, dalla visibilità. Avevamo timore di perdere la nostra dimensione e autenticità. Per noi è fondamentale non perdere la nostra identità e restare con i piedi per terra».