Bloccata in cima alla Calanca: «Ora vado al lavoro in elicottero»

Il servizio, sottolinea, è riservato alle urgenze e a chi deve raggiungere il posto di lavoro. «Non è che chiunque possa decidere di farsi un giro in elicottero per trascorrere la giornata in Val Calanca».



All’inizio, ammette sorridendo, l’esperienza aveva persino qualcosa di insolito e quasi divertente. «Il primo giorno ero davvero emozionata: mi sono sentita quasi una principessa. Insomma, non capita tutti i giorni di andare al lavoro in elicottero». Con il passare dei giorni, però, subentra anche la realtà dei disagi. «A lungo andare pensi alla comodità di poter prendere la tua auto e andare dove vuoi, quando vuoi. È un’altra cosa. Però chiaramente ci si adegua. Io vivo qui da marzo e sapevo che una situazione del genere poteva accadere. È successo ad agosto e ormai ne sono consapevole».