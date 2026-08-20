La frana che ha tagliato in due la Val Calanca
È caduta questo giovedì pomeriggio nel territorio di Molina-Buseno (GR), isolando tutti i comuni a monte. E non è l'unica che ha interessato il Grigioni italiano.
È caduta questo giovedì pomeriggio nel territorio di Molina-Buseno (GR), isolando tutti i comuni a monte. E non è l'unica che ha interessato il Grigioni italiano.
MOLINA-BUSENO (GR) - Un importante scoscendimento verificatosi questo giovedì pomeriggio in Val Calanca sul territorio di Buseno (GR) ha letteralmente sepolto, e in almeno due punti, entrambe le corsie della strada cantonale (Via Al-Fontan/Alla Resega).
A mostrarlo è una foto scattata dall'alto e giunta in redazione.
Stando al TCS, la strada Grono-Valbella è attualmente intransitabile nel tratto Molina-Buseno e Pciött. A confermare la notizia è anche il portale delle strade del Canton Grigioni, che segnala una «colata di detriti» fra Nuovo Bivio (Tegevn) e Rossa.
Non è noto se vi siano vetture coinvolte e/o feriti. Le operazioni di sgombero, confermano le autorità grigionesi, non saranno portate avanti nella notte.
L'Ufficio tecnico dovrebbe informare sulla situazione domani alle 12. Castaneda è raggiungibile in auto, ha dichiarato un portavoce della Polizia cantonale grigionese su richiesta dell'agenzia di stampa Keystone-ATS.
Smottamenti anche a Lostallo
Come già comunicato nelle scorse ore anche la cantonale (H13) è stata interessato da sversamenti di materiale che hanno causato la chiusura della tratta fra Lostallo e Piani di Verdabbio. Anche qui gli aggiornamenti sulla situazione viaria verranno resi noti a mezzogiorno di venerdì. Attenzionata anche la strada cantonale di Sorte. Resta invece percorribile l'autostrada A13.