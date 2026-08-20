La frana che ha tagliato in due la Val Calanca

Stando al TCS, la strada Grono-Valbella è attualmente intransitabile nel tratto Molina-Buseno e Pciött. A confermare la notizia è anche il portale delle strade del Canton Grigioni, che segnala una «colata di detriti» fra Nuovo Bivio (Tegevn) e Rossa.

Non è noto se vi siano vetture coinvolte e/o feriti. Le operazioni di sgombero, confermano le autorità grigionesi, non saranno portate avanti nella notte.