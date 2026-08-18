Migros, tre partenze ai vertici annunciate nello stesso giorno

Thomas Gubler andrà invece in pensione alla fine dell'anno, dopo tre anni come CEO di Delica e complessivamente 40 anni trascorsi in Migros. A inizio 2027 gli subentrerà Moritz Werner. Delica produce marchi propri del gruppo come Chocolat Frey, Farmer, Blévita e il caffè Delizio.

Anche Migros Bank ha annunciato la partenza di Markus Schawalder, membro della direzione e da cinque anni responsabile del settore clienti privati. Schawalder intende affrontare una nuova sfida professionale e la banca ha avviato la ricerca del suo successore.