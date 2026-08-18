Migros, tre partenze ai vertici annunciate nello stesso giorno
Addio a Delica, Migros Online e Migros Bank. Ad aprile aveva già fatto scalpore l’uscita improvvisa del capo di Denner
Addio a Delica, Migros Online e Migros Bank. Ad aprile aveva già fatto scalpore l’uscita improvvisa del capo di Denner
ZURIGO - Migros annuncia tre cambiamenti ai vertici nello stesso giorno. Martedì il gruppo ha comunicato le partenze di dirigenti di Migros Online, Delica e Migros Bank. Secondo il portavoce Tristan Cerf, non vi sarebbe alcun collegamento tra le tre decisioni.
Katrin Tschannen, 45 anni, lascerà Migros Online alla fine di marzo 2027, dopo sei anni alla guida dello shop online. La CEO ha deciso di lasciare l'incarico di propria volontà per affrontare una nuova sfida. Migros è alla ricerca di una soluzione per la successione.
Thomas Gubler andrà invece in pensione alla fine dell'anno, dopo tre anni come CEO di Delica e complessivamente 40 anni trascorsi in Migros. A inizio 2027 gli subentrerà Moritz Werner. Delica produce marchi propri del gruppo come Chocolat Frey, Farmer, Blévita e il caffè Delizio.
Anche Migros Bank ha annunciato la partenza di Markus Schawalder, membro della direzione e da cinque anni responsabile del settore clienti privati. Schawalder intende affrontare una nuova sfida professionale e la banca ha avviato la ricerca del suo successore.
Le novità arrivano dopo altre partenze nel gruppo. A metà anno ha lasciato Migros il responsabile IT Martin Wechsler, mentre in aprile se n'era andato improvvisamente il capo di Denner Torsten Friedrich. Poco dopo aveva lasciato l'azienda anche il responsabile vendite di Denner Christian Staub.