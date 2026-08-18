Uomo annegato nel Reno, la polizia cerca aiuto per identificarlo

Secondo le informazioni diffuse, l'uomo aveva circa 70 anni, era alto circa 170 centimetri e aveva una corporatura media, con un leggero addome prominente. Aveva capelli castano-rossicci, in parte brizzolati, e diverse cicatrici chirurgiche sull'anca sinistra, su entrambe le spalle e sul ginocchio destro.

Al momento dell'incidente indossava un costume da bagno blu e scarpette da mare verdi e gialle. Portava inoltre una collana d'oro senza ciondolo e aveva con sé una borsa impermeabile rossa e un pallone da spiaggia rosso, bianco, giallo e blu.