Uomo annegato nel Reno, la polizia cerca aiuto per identificarlo
Le autorità diffondono la descrizione dettagliata della vittima e invitano chiunque abbia informazioni a farsi avanti.
Le autorità diffondono la descrizione dettagliata della vittima e invitano chiunque abbia informazioni a farsi avanti.
STEIN AM RHEIN - Un uomo di circa 70 anni è annegato venerdì sera, 14 agosto 2026, nel Reno, nei pressi di Stein am Rhein. La sua identità non è ancora stata accertata e la polizia di Sciaffusa ha chiesto la collaborazione del pubblico per raccogliere informazioni utili.
L'incidente è avvenuto intorno alle 17:40, a circa 200 metri a valle dell'imbarcadero di Stein am Rhein. Un nuotatore ha notato un uomo che galleggiava nel fiume. Con l'aiuto di altre persone, è stato portato a bordo di un'imbarcazione e successivamente a riva: nonostante i tentativi di rianimazione, la persona soccorsa è deceduta poco dopo.
Secondo le informazioni diffuse, l'uomo aveva circa 70 anni, era alto circa 170 centimetri e aveva una corporatura media, con un leggero addome prominente. Aveva capelli castano-rossicci, in parte brizzolati, e diverse cicatrici chirurgiche sull'anca sinistra, su entrambe le spalle e sul ginocchio destro.
Al momento dell'incidente indossava un costume da bagno blu e scarpette da mare verdi e gialle. Portava inoltre una collana d'oro senza ciondolo e aveva con sé una borsa impermeabile rossa e un pallone da spiaggia rosso, bianco, giallo e blu.
Chiunque possa fornire informazioni utili per identificare l'uomo è invitato a contattare la polizia di Sciaffusa al numero +41 52 624 24 24.