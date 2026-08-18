Cambio al vertice di Migros Delica: Moritz Werner sarà il nuovo direttore
Dal 1° gennaio 2027 succederà a Thomas Gubler, che andrà in pensione dopo 40 anni nell'azienda
ZURIGO - Migros Delica avrà un nuovo direttore. Dal 1° gennaio 2027 Moritz Werner assumerà la guida del produttore di marchi propri di Migros, come Chocolat Frey, Delizio, Farmer e Blévita.
Werner succederà a Thomas Gubler, che andrà in pensione dopo tre anni come CEO e complessivamente 40 anni nell'azienda, ha comunicato Migros martedì. Sotto la guida di Gubler, Delica ha concentrato maggiormente l'attività all'estero su pochi clienti di lunga data, ottenendo particolare successo nelle capsule di caffè compatibili con Nespresso e nel settore del cioccolato.
Il nuovo direttore proviene dalle file aziendali. Più recentemente Werner ha guidato il settore Supply Chain & Operations, mentre in precedenza era responsabile delle attività internazionali. Secondo Migros, ha contribuito in particolare allo sviluppo dei settori del caffè e del cioccolato. Prima di entrare nel gruppo ha lavorato per la società di consulenza Roland Berger.
Delica è nata nel 2021 dalla fusione di Chocolat Frey, Delica, Midor, Riseria e Total Capsule Solutions. Parte di Migros Industrie, impiega circa 1900 collaboratori in cinque sedi in Svizzera e in filiali all'estero. Produce, tra l'altro, cioccolato, snack, prodotti da cucina e caffè per Migros e per altri grandi clienti in Svizzera e all'estero.