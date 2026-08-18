Cambio al vertice di Migros Delica: Moritz Werner sarà il nuovo direttore

Il nuovo direttore proviene dalle file aziendali. Più recentemente Werner ha guidato il settore Supply Chain & Operations, mentre in precedenza era responsabile delle attività internazionali. Secondo Migros, ha contribuito in particolare allo sviluppo dei settori del caffè e del cioccolato. Prima di entrare nel gruppo ha lavorato per la società di consulenza Roland Berger.

Delica è nata nel 2021 dalla fusione di Chocolat Frey, Delica, Midor, Riseria e Total Capsule Solutions. Parte di Migros Industrie, impiega circa 1900 collaboratori in cinque sedi in Svizzera e in filiali all'estero. Produce, tra l'altro, cioccolato, snack, prodotti da cucina e caffè per Migros e per altri grandi clienti in Svizzera e all'estero.