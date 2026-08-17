Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere

I problemi

Una fonte vicina a Panettiere ha dichiarato sempre a Tmz che la 36enne nello scorso anno si è lamentata di soffrire di dolori alla schiena. Negli anni ha parlato apertamente della sua lotta contro alcol e droghe, entrando in riabilitazione nel 2020 e riuscendo a disintossicarsi. Nel 2023 ha perso il fratello minore Jansen, morto a 28 anni per un problema cardiaco.

In un’intervista a People nel 2024, ha raccontato come questa tragedia l’abbia resa più forte e meno incline a lasciarsi turbare dalle piccole cose. Dopo l’intervista, i fan hanno notato il suo modo di parlare impastato: lei ha spiegato su Instagram che era esausta per la mancanza di sonno dovuta alla malattia di un cane e ha ribadito che la questione dei farmaci riguarda solo lei e il suo medico. Ha sottolineato l’importanza della salute mentale e l’impatto che i commenti online possono avere.