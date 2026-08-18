Apprendisti, le istruzioni non bastano: «Vanno seguiti da vicino»

BERNA - «Chi impiega apprendisti in lavori pericolosi non deve limitarsi a istruirli, ma deve anche seguirli da vicino e sorvegliarli per tutta la durata del tirocinio». È quanto afferma la Suva a seguito di una sentenza del Tribunale federale, che ha portato alla condanna di un formatore professionale dopo che un apprendista al primo anno di tirocinio aveva subito gravi lesioni mentre lavorava con una fresatrice.