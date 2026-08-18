Apprendisti, le istruzioni non bastano: «Vanno seguiti da vicino»
Dopo le gravi lesioni riportate da un apprendista, il Tribunale federale richiama i formatori a una maggiore sorveglianza e a un accompagnamento costante
BERNA - «Chi impiega apprendisti in lavori pericolosi non deve limitarsi a istruirli, ma deve anche seguirli da vicino e sorvegliarli per tutta la durata del tirocinio». È quanto afferma la Suva a seguito di una sentenza del Tribunale federale, che ha portato alla condanna di un formatore professionale dopo che un apprendista al primo anno di tirocinio aveva subito gravi lesioni mentre lavorava con una fresatrice.
Secondo la decisione del Tribunale federale, i formatori devono conoscere e applicare le corrette misure di protezione e accompagnamento, soprattutto durante i lavori pericolosi. Questo vale anche quando gli apprendisti conoscono le regole di sicurezza, poiché la mancanza di esperienza può portarli a riconoscere i pericoli troppo tardi. È quindi necessario, fa notare la Suva, utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale, rispettare le regole vitali e fermarsi in caso di pericolo.
«Non basta una semplice istruzione il primo giorno di lavoro. La sicurezza deve essere affrontata, dimostrata dando il buon esempio e messa in pratica durante tutto il tirocinio», afferma Caroline Marfurt, responsabile della campagna Suva.
Ogni anno in Svizzera, circa 23'000 apprendisti si infortunano sul lavoro. Per sostenere tutte le parti coinvolte, la Suva ha lanciato la campagna «Tirocinio in sicurezza» , con la quale vuole integrare fin dall'inizio la sicurezza sul lavoro nel percorso formativo.