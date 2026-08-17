Lite tra giovani con arma (a salve), interviene la polizia

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'intervento è scattato intorno alle 19.20, dopo la segnalazione di un alterco tra tre giovani, con la possibile presenza di un'arma. La zona è stata messa in sicurezza e sono state immediatamente avviate le ricerche. Le operazioni hanno permesso alla Polizia di fermare due dei protagonisti intorno alle 22 a Clarens. Il terzo uomo è stato invece fermato dalla polizia di Losanna nella parte nord della città. Le persone fermate sono due cittadini svizzeri di 21 e 22 anni, domiciliati nella regione della Riviera, e un cittadino libico di 25 anni, domiciliato a Losanna.