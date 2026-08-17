Lite tra giovani con arma (a salve), interviene la polizia
Per l'episodio accaduto domenica sera a Losanna sono stati fermati un 21enne, un 22enne e un 25enne
LOSANNA - Domenica la polizia di Losanna è intervenuta due volte con unità specializzate per due episodi distinti, uno nel quartiere della Borde e l'altro in place du Tunnel. Su quest'ultimo caso, la polizia non aveva voluto fornire ulteriori informazioni fino a oggi.
Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'intervento è scattato intorno alle 19.20, dopo la segnalazione di un alterco tra tre giovani, con la possibile presenza di un'arma. La zona è stata messa in sicurezza e sono state immediatamente avviate le ricerche. Le operazioni hanno permesso alla Polizia di fermare due dei protagonisti intorno alle 22 a Clarens. Il terzo uomo è stato invece fermato dalla polizia di Losanna nella parte nord della città. Le persone fermate sono due cittadini svizzeri di 21 e 22 anni, domiciliati nella regione della Riviera, e un cittadino libico di 25 anni, domiciliato a Losanna.
Secondo i primi elementi emersi dall'inchiesta, sarebbe stato esploso un colpo con una pistola utilizzando una cartuccia a salve. La polizia precisa che «sembrerebbe che il motivo della controversia sia di natura finanziaria». Nessuno è rimasto ferito.
È stata aperta un’inchiesta per stabilire le circostanze dell'accaduto e chiarire il ruolo di ciascuna delle persone fermate.