Swiss cambia aerei: più posti sulla rotta Ginevra-Londra dal 2027
La compagnia aerea potenzia la capacità per rispondere all’elevata domanda sulla tratta.
La compagnia aerea potenzia la capacità per rispondere all’elevata domanda sulla tratta.
ZURIGO - Nell'estate 2027 Swiss adatterà la flotta con base a Ginevra: due Airbus A220-300 saranno sostituiti da due Airbus A320neo. Una scelta che permetterà di aumentare il numero di posti disponibili sulla rotta Ginevra-Londra Heathrow, una delle più richieste.
Swiss International Air Lines (Swiss) rivede la composizione della propria flotta a Ginevra. Nell'ambito del programma voli dell'estate 2027, la compagnia impiegherà due Airbus A320neo al posto di due Airbus A220-300. L'A220-300 offre 145 posti, mentre l'A320neo ne mette a disposizione 180.
Più posti
I due Airbus A320neo saranno destinati al collegamento Ginevra-Londra Heathrow, una delle rotte più richieste in partenza da Ginevra. Il cambiamento consentirà a SWISS di aumentare la capacità su questa linea e di rafforzare così la propria offerta per i viaggiatori.
Jens Fehlinger, CEO di Swiss, dichiara: «Inviamo così un segnale forte a favore della nostra presenza a Ginevra. Vogliamo consolidare in modo duraturo la nostra posizione a Ginevra e continuare a rafforzarla con misure mirate. Un'offerta di destinazioni attrattiva, adeguata alla domanda e redditizia gioca in questo senso un ruolo determinante».
SWISS definirà nelle prossime settimane i dettagli operativi del programma voli per l'estate 2027. L'orario estivo sarà in vigore dal 28 marzo al 30 ottobre 2027.