Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia
Hanno percorso la tratta che porta a Giubiasco. In molti hanno cercato di farli desistere. Invano. E si registra anche qualche disagio al traffico ferroviario
BELLINZONA - Da Bellinzona a Giubiasco a piedi, lungo i binari del treno. Due ragazzini nella tarda mattinata di ieri, domenica, hanno creato qualche grattacapo al traffico ferroviario. Per metterli in sicurezza è stato necessario l'intervento della polizia.
Stando ad alcuni testimoni, più persone avrebbero cercato di rendere attenti i due giovani sulla pericolosità di quanto stavano facendo. Invano. I due ragazzi, a quanto pare, hanno proseguito la loro marcia senza prestare ascolto a nessuno.
A causa dell'insolita situazione i treni hanno subito qualche ritardo lungo la tratta interessata. «Ma nel giro di una decina di minuti la situazione è tornata alla normalità», precisa il portavoce delle Ferrovie Federali Svizzere.
Nel frattempo il Servizio comunicazione, media e prevenzione della Polizia Cantonale conferma l'intervento.
«Confermiamo un intervento per la segnalazione di due persone che stavano camminando vicino ai binari – riferisce una portavoce a tio.ch –. Queste persone sono state fermate, redarguite e in seguito sono state lasciate andare. In merito all’accaduto non rilasciamo ulteriori informazioni».
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