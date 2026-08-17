Allenarsi...per il percorso casa-scuola

BELLINZONA - Per numerosi bambini e bambine, il primo giorno di scuola rappresenta una tappa importante verso l’autonomia. Il tragitto quotidiano tra casa e scuola svolge un ruolo fondamentale: è percorrendolo che i bambini imparano a orientarsi nel traffico, a valutare le situazioni e ad acquisire progressivamente una maggior autonomia. L’ATA Associazione traffico e ambiente raccomanda perciò ai genitori e alle persone di riferimento di scoprire questo tragitto assieme ai bambini prima del rientro.