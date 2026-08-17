Allenarsi...per il percorso casa-scuola
L'ATA raccomanda ai genitori di scoprire il tragitto insieme ai bambini prima del rientro a scuola.
BELLINZONA - Per numerosi bambini e bambine, il primo giorno di scuola rappresenta una tappa importante verso l’autonomia. Il tragitto quotidiano tra casa e scuola svolge un ruolo fondamentale: è percorrendolo che i bambini imparano a orientarsi nel traffico, a valutare le situazioni e ad acquisire progressivamente una maggior autonomia. L’ATA Associazione traffico e ambiente raccomanda perciò ai genitori e alle persone di riferimento di scoprire questo tragitto assieme ai bambini prima del rientro.
I genitori possono contribuire in maniera decisiva alla sicurezza dei bambini percorrendo il tragitto casa-scuola con loro, se possibile in più occasioni. Questo consente di identificare i punti critici e di parlarne assieme, ad esempio in merito agli incroci con scarsa visibilità o alle strade molto frequentate.
«Scoprire i punti critici con calma»
«I bambini hanno bisogno di poter scoprire queste situazioni con calma», spiega Caterina Bassoli, coordinatrice per le campagne di mobilità scolastica dell'ATA. «L’ideale è farlo prima dell’inizio della scuola, ad esempio durante le vacanze, quando tutti hanno a disposizione tempo e attenzione a sufficienza».
I bambini che si spostano regolarmente a piedi acquisiscono una maggior sicurezza, non solo sul percorso casa-scuola. Essi sviluppano una migliore comprensione delle situazioni legate alla circolazione, si muovono di più e spesso effettuano il tragitto con altri bambini. Ciò rafforza non solo le loro competenze nel traffico, ma anche la loro autostima. Inoltre, l’attività fisica contribuisce alla loro salute.
No ai "genitori-taxi"
Per contro, i "genitori-taxi" sono poco utili. Privano i bambini della possibilità di fare le proprie esperienze e spesso generano anche delle situazioni pericolose supplementari in prossimità delle scuole, a causa dell’aumento del traffico e delle manovre.
Quando il percorso casa-scuola presenta dei rischi particolari, anche i Comuni hanno un ruolo fondamentale da svolgere. Essi devono garantire dei percorsi pedonali e degli itinerari sicuri su tutto il loro territorio e possono attuare, in collaborazione con l’ATA, dei miglioramenti mirati.
Consigli per un rientro scolastico sicuro
- Scegliere l’itinerario più sicuro, anche se è un po’ più lungo.
- Percorrere il tragitto insieme ai bambini più volte prima dell'inizio della scuola.
- Assicurarsi di essere ben visibili, per esempio grazie a elementi catarifrangenti e indumenti colorati.
- Prevedere abbastanza tempo per effettuare il tragitto senza fretta.
- Scoprire altri consigli per il rientro a scuola.