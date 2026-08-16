Djokovic tramortito, eliminato e preoccupato

Più che contro l'avversario, il serbo ha dovuto lottare con le alte temperature e l'umidità della città statunitense. Condizioni che nel secondo set lo hanno portato a vomitare durante il medical timeout. Dopo il match, Nole ha dichiarato: «Non è stata sicuramente una partita piacevole e questo semplicemente per il modo in cui mi sono sentito. Non è la prima e probabilmente neanche l'ultima volta che accade, ma è così».